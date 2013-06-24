У Полтавській області горять торф'яники

За даними прес-служби облуправління ДСНС, станом на 20:00 23 червня пожежниками ліквідовано горіння вогнищ пожежі на площі 0,6 га.

Роботи з ліквідації пожежі продовжено 24 червня.

В облуправлінні ДСНС УНІАН повідомили, що за даними інституту «Укрземпроект» на території Полтавської області загальна площа торф'яників становить 42 тисячі гектарів. Найбільші площі торф'яників мають Хорольський район (9896 га), Оржицький район (8007 га), Пирятинський район (6245 га), Лубенський район (5259 га), Семенівський район (4097 га), Лохвицький район (3789 га) і Зіньківський район (1933 га).

Упродовж 2012 року на території області виникло 18 торф'яних пожеж (2011 рік – 4). Вогнем було знищено і пошкоджено торф'яні масиви на площі 20,7 га (2011 рік – 7,4 га).

За 2012 рік торф'яні пожежі виникали в Оржицькому районі – 7 випадків, Семенівському районі – 4, Глобинському районі – 3, Лохвицькому районі – 2, Лубенському і Полтавському – по одному випадку.

«Торф'яні пожежі відрізняються тривалістю і потенційною можливістю збільшення масштабів, у зв'язку з чим для їх ліквідації потрібно залучати значну кількість сил, пального і засобів підрозділів пожежної охорони на значний термін, що у свою чергу призводить до зниження рівня пожежного захисту сільських населених пунктів. Кращим способом боротьби з торф'яними пожежами вважається їх запобігання», – повідомили в облуправлінні ДСНС.