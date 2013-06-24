У Пакистані за підозрою у вбивстві альпіністів арештовано 37 осіб

Пакистанські силовики заарештували 37 осіб за підозрою в причетності до нападу на іноземних туристів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Радіо Пакистану.

Усі арешти здійснено в окрузі Діамер, де сталася трагедія. У спецоперації проти екстремістів беруть участь поліцейські, військові і співробітники спецслужб. Керує операцією заступник керівника поліції області Гілгіт-Балтістану.

Раніше повідомлялося, що від 10 до 12 озброєних чоловік у формі співробітників правоохоронних органів ввійшли до готелю, вивели туристів на вулицю і розстріляли. Згодом посол України Володимир Лакомов повідомив, що трагедія сталася в наметовому таборі біля підніжжя гори, а не в готелі.

За даними Радіо Пакистану, фахівці Пакистанського інституту медичних наук в Ісламабаді завершили ідентифікацію осіб усіх жертв. Вони повідомили, що вбито двох словаків, трьох українців, двох громадян КНР, одного непальця, громадянина Литви і американця. У результаті атаки загинув також пакистанський гід.