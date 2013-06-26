Янукович затвердив план розвитку громадянського суспільства

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планом, серед іншого, визначено, що до кінця цього року потрібно завершити роботу над законопроектами про місцевий референдум, громадські слухання та прозорість використання публічних коштів.

Голова Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Марина Ставнійчук зауважила, що план заходів спрямований на створення сприятливого законодавчого середовища для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства.

План має сприяти залученню інститутів громадянського суспільства до формування і реалізації державної та регіональної політики, створення умов для забезпечення широкого ефективного представництва інтересів громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Серед пріоритетів, що мають бути реалізовані у цьому році, Президент визначив проведення регулярних консультацій (діалогу) з громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави.

Окрім того, за словами Ставнійчук, у плані передбачені й інноваційні ідеї. Зокрема, Кабінету міністрів доручено розробити і схвалити стратегію сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу, яка передбачає залучення держави в системну роботу українських компаній зі становлення та розвитку соціально-відповідального бізнесу.