Мер Одеси усунув від обов'язків голову району

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міськради.

Згідно з повідомленням, розпорядженням мера тимчасово виконуючим обов'язки голови Київської райадміністрації призначено Лілію Рогачко, т.в.о. заступника голови - Малхазі Чхартішвілі, який обіймав посаду директора КП ЖКС «Порто-Франковський».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби ГУБОЗ МВС України, голова райадміністрації і його перший заступник вимагали від приватного підприємця 40 тис. дол. за підписання документації на оренду земельної ділянки для розміщення 10 об'єктів сезонної торгівлі.

Посадовців затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 160 тис. грн, першу частину – 20 тис. дол., вони одержали раніше.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (приймання пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України.

21 червня Печерський районний суд Києва, куди були етаповані затримані під час отримання хабара в особливо великих розмірах голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради Володимир Сушков і його перший заступник Андрій Горшков, ухвалив рішення про обрання їм запобіжних заходів.

Стосовно цих затриманих обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд з грошовою заставою у розмірі 345 тис. грн за кожного. До внесення грошової застави обидва чоловіки, затримані 19 червня, залишаться в ізоляторі тимчасового тримання.