В Україні зареєструвалися 80 тисяч підприємців

«З початку року зареєстровано майже 80 тис. фізичних осіб-підприємців і понад 23 тис. юридичних осіб. Реєстрація бізнесу зараз займає 2-3 дні», - цитує прес-служба Ворону.

Він нагадав, що з 1 липня всі функції реєстрації суб'єктів господарювання буде повністю передано Держреєстру. «Передача функцій реєстрації бізнесу у ведення Укрдержреєстру з 1 липня цього року пройде максимально комфортно, ніяких зупинок реєстрації не буде», - зазначив Ворона.

Він повідомив, що штат реєстраторів зберігається на 65%, більш того – у ряді випадків реєстрація здійснюватиметься у вже звичних для громадян приміщеннях. «Проте протягом двох-трьох місяців ми шукатимемо нові комфортніші офіси для реєстрації. Крім того, працюватимемо над покращенням матеріально-технічної бази, адже все це впливає, в першу чергу, на якість і швидкість обслуговування», - сказав Ворона.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (№ 1085/2010 від 9 грудня 2010 року), в Україні створено Державну реєстраційну службу, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Органи Державної реєстраційної служби щотижня реєструють близько 4 тис. суб'єктів підприємництва.

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до бюджету й збільшити суму витрат загального фонду державного бюджету загалом на 122,3 млн грн, які буде направлено на здійснення діяльності органів Державної реєстраційної служби, яка з 1 липня 2013 року візьме на себе функції обліку та реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців.