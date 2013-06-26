Заборгованість із зарплати скоротилася

Обсяг заборгованості економічно активних підприємств становить 54,1% від загального обсягу боргів. Заборгованість підприємств-банкротів - 40,7% від загального обсягу заборгованості.

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості - 516,7 млн. грн, найменший – у сфері мистецтва і спорту – 684 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в Донецькій області – 189,2 млн. грн і Київської області – 142,7 млн. грн. Найменший – у Чернівецькій області – 166 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні на 1 травня становив 1,056 млрд грн, що на 1,3% (14 млн. грн) менше порівняно з показником на 1 квітня. При цьому 54,2% заборгованості – борги економічно активних підприємств.

На початку червня Президент України Віктор Янукович доручив першому віце-прем'єр-міністрові Сергію Арбузову розібратися з проблемою виплати заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах.