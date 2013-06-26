Керівникам семи санаторіїв загрожує звільнення

Виїзна колегія Міністерства охорони здоров'я, що відбулася у Сімферополі, рекомендує звільнити з посад керівників семи санаторіїв.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, про це сказав журналістам заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов.

За його словами, колегія визнала незадовільним стан деяких санаторно-курортних закладів, які входять до сфери управління МОЗ, і доручила розглянути питання щодо доцільності перебування на займаних посадах цих керівників, а також вжити заходів дисциплінарного впливу до інших керівників, які допустили порушення.

“Колегія надала рекомендації щодо звільнення з посад керівників семи санаторіїв, але цей список може значно розширитися у зв'язку з тим, що у процесі перевірок санаторно-курортних закладів, котрі ще тривають, та виступів на самій колегії з'ясувалося чимало фактів, що чітко вказують про системну бездіяльність керівників. Також будуть переглянуті потужності та штатні розписи всіх санаторно-курортних закладів, що входять до сфери управління МОЗ України”, - повідомив Толстанов.

За його словами, відбудуться зміни і в структурі центрального апарату МОЗ - тут буде реорганізовано профільний відділ, що дозволить більш ефективно контролювати роботу цього напрямку.

Толстанов також зазначив, що для підсилення матеріально-технічної бази санаторно-курортних закладів Міністерство охорони здоров'я подало до Кабінету міністрів пропозиції щодо додаткового фінансування на суму 12 млн грн.