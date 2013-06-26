В центрі Рівного впав будівельний кран (фото)
16:31, 26 червня 2013Суспільство
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В центрі Рівного на будівельному майданчику поблизу Головпоштамту, де ведеться спорудження багатоповерхового житлового будинку, сьогодні, 26 червня, впав гусеничний будівельний кран.
В центрі Рівного на новобудові впав кран / Фото : vse.rv.ua
Як передає кореспондент УНІАН, стріла крану дістала до стоянки автомобілів і пошкодила капот однієї з машин.
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Наразі відомо, що стріла обірвала лінію електропередачі і без світла залишилися мешканці кількох будинків. Енергопостачання було припинене в результаті спрацювання автоматичної системи захисту.
Зараз проводяться відновлювальні роботи.
Правоохоронці з’ясовують причини падіння крану.
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