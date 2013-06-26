На Житомирщині дві маленькі дитини випали з вікон

Зокрема, у Новограді-Волинському вчора трирічна дитина випала з другого поверху не втримавшись за москітну сітку, раніше ще одна дитина за таких же обставин випала з 5 поверху та залишилася живою.

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Про це УНІАН сьогодні повідомили у Житомирській обласній дитячій лікарні.

"Сумний випадок стався днями у Новограді-Волинському, де трирічна дитина випала з другого поверху, вчора до нас звернулися , дитина зараз знаходиться на дистанційному лікуванні у Новограді-Волинському, а наші медики надають їй консультативну допомогу",- уточнили УНІАН у відділенні реанімації Житомирської обласної лікарні.

Там також розповіли про ще одну "жертву москітної сітки"- 19 червня у Житомирі однорічна дитина випала з 5 поверху багатоповерхівки та залишилася живою. Ця дитина й досі знаходиться у реанімації Житомирської обласної дитячої лікарні у важкому стані з важкими травмами. Лікарі продовжують боротися за життя цієї дитини.

Як з’ясувалося, обидві дівчинки спиралася на москітну сітку, як на стійку опору, однак це призвело до того, що сітка не витримала навантаження навіть малої дитини, і діти випали через вікно з квартири.