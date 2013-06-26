За напад на журналістів "Шустер Студії" затримані троє
23:39, 26 червня 2013Суспільство
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Галицький райвідділ міліції Львова зареєстрував кримінальне провадження за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів "Савік Шустер Студії".
Про це повідомили у прокуратурі області.
"Троє невідомих громадян, спровокувавши конфлікт, намагались пошкодити відеокамеру та відібрали у журналіста посвідчення. На цей час зловмисники перебувають у райвідділі міліції. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Українська правда, на знімальну групу "Савік Шустер Студії" напали в центрі Львова 26 червня.
Згідно з інформацією, нападники розбили камеру, "викручували руки журналістці і забрали посвідчення".
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