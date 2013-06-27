У Львівській області зі штрафамайданчика зникло 125 авто

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, прокуратурою Львівської області розпочато розслідування за фактом зловживання службовим становищем працівниками міліції.

Встановлено, що службові особи ГУ МВС України у Львівській області зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, при передачі транспортних засобів з арештмайданчика, розташованого в селі Солонка Пустомитівського району, до територіальних підрозділів міліції, розпоряджалися ними на власний розсуд. Це призвело до зникнення 148 одиниць транспортних засобів.

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27 червня прокуратурою Львівської області за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем вчинені працівником правоохоронного органу). Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ прокуратури Львівської області.