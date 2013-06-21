ЗМІ: Штрафмайданчики в Україні стають бізнесом з мільйонними прибутками (відео)
Водії погрожують завалити позовами вітчизняні суди через штрафмайданчики, на які тепер автомобілі заганяють не тільки через найтяжчі порушення.
Так, евакуатор даішники викликають навіть для тих, хто не пристебнув пас безпеки.
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Як наслідок - водій отримує до штрафу чималий рахунок за викуп власного майна, а в разі незгоди - погрози, повідомляєТСН.
В Україні штрафмайданчик з місця для зберігання машин перетворився на бізнес з мільйонними прибутками - організований державою і з озброєною охороною на найвищому рівні.
Охоронці вперто не пропускають водіїв до їхніх авто просто забрати власні речі. "Стоїть якась банда за парканом, яка не пускає навіть до автомобіля мене", - скаржиться автовласник Дмитро, чий автомобіль даішники конфіскували ще 10 днів тому.
Зокрема, він показав документ про транспортування його авто на штрафмайданчик, у якому не зазначено жодного свідка події. Та найбільш неприємним для Дмитра став інший сюрприз - рахунок зі штрафмайданчика на суму 1,5 тис. грн.
Охорона за парканом, яка не пропускає з десяток водіїв, наполягає, що вони не сплатили за транспортні послуги евакуатора.
Журналісти дізналися, хто керує такими об'єктами. В описаному випадку це державне підприємство "Розвиток". По всій країні є багато схожих підприємств, однак з різними назвами, які пов'язують з Департаментом матеріального забезпечення при Міністерстві внутрішніх справ.
Державне підприємство "Розвиток" керує київськими штрафмайданчиками. Тарифи за послуги знаходяться "у вільному плаванні". На підконтрольних державі штрафмайданчиках не тільки встановлюють ціни, а й методи вибивання коштів, які вже втілюють у життя озброєні охоронці.
Адвокат Вадим Володарський звертає увагу на те, що попри певну схему співпраці органів міліції з держпідприємством, жодного законодавчого акту в якому були б вказані вимоги платити за майно, яке конфіскували проти волі власника, - немає. А тому юрист радить йти до прокуратури і звертатися до Антимонопольного комітету. Представники МВС наразі відмовчуються.