ЗМІ: Штрафмайданчики в Україні стають бізнесом з мільйонними прибутками (відео)

Так, евакуатор даішники викликають навіть для тих, хто не пристебнув пас безпеки.

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Як наслідок - водій отримує до штрафу чималий рахунок за викуп власного майна, а в разі незгоди - погрози, повідомляєТСН.

В Україні штрафмайданчик з місця для зберігання машин перетворився на бізнес з мільйонними прибутками - організований державою і з озброєною охороною на найвищому рівні.

Охоронці вперто не пропускають водіїв до їхніх авто просто забрати власні речі. "Стоїть якась банда за парканом, яка не пускає навіть до автомобіля мене", - скаржиться автовласник Дмитро, чий автомобіль даішники конфіскували ще 10 днів тому.

Зокрема, він показав документ про транспортування його авто на штрафмайданчик, у якому не зазначено жодного свідка події. Та найбільш неприємним для Дмитра став інший сюрприз - рахунок зі штрафмайданчика на суму 1,5 тис. грн.

Охорона за парканом, яка не пропускає з десяток водіїв, наполягає, що вони не сплатили за транспортні послуги евакуатора.

Журналісти дізналися, хто керує такими об'єктами. В описаному випадку це державне підприємство "Розвиток". По всій країні є багато схожих підприємств, однак з різними назвами, які пов'язують з Департаментом матеріального забезпечення при Міністерстві внутрішніх справ.

Державне підприємство "Розвиток" керує київськими штрафмайданчиками. Тарифи за послуги знаходяться "у вільному плаванні". На підконтрольних державі штрафмайданчиках не тільки встановлюють ціни, а й методи вибивання коштів, які вже втілюють у життя озброєні охоронці.

Адвокат Вадим Володарський звертає увагу на те, що попри певну схему співпраці органів міліції з держпідприємством, жодного законодавчого акту в якому були б вказані вимоги платити за майно, яке конфіскували проти волі власника, - немає. А тому юрист радить йти до прокуратури і звертатися до Антимонопольного комітету. Представники МВС наразі відмовчуються.