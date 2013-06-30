У рейтингу аморальних країн Україна - тринадцята

Рейтинг аморальних країн світу від Bloomberg очолила Чехія, повідомляє ТСН.

В трійку "лідерів" також увійшли Словенія та Австралія. Україна виявилася 13-тою з 57 та стала менш аморальною, ніж Росія.

При складанні рейтингу аналітики агентства Bloomberg враховували чотири показники: середню кількість випитого алкоголю, кількість викурених цигарок на душу населення, відсоток громадян, які приймають наркотики, а також загальні втрати від азартних ігор у відсотках від ВВП.

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Згідно з даними дослідників, на рік середній росіянин випиває понад 16 літрів алкоголю, українець - понад 17. Але перевага українців – це куріння. Середній українець курить на 300 цигарок менше, ніж росіянин.

Наймилішою та найбезневиннішою країною стала африканська Замбія. Вона посіла 57-ме місце в рейтингу.

ТСН нагадує, що в рейтингу свободи слова Україну опустили до рівня Замбії.