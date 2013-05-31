Після заборони куріння нардепи вирішили взятися за боротьбу з алкоголізмом

31 травня Україна відзначає Всесвітній день без тютюну, проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1988 р. За словами народних депутатів і експертів, Україна за останні роки вже досягла істотного прогресу в боротьбі з курінням.

Позитивним досягненням України в цьому напрямку, за словами народного депутата, голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтєєвої, є серйозне підвищення акцизу на сигарети за попередні роки. «За чотири роки ми послідовно підвищили акциз в рази. Якщо раніше він становив у середньому 60 копійок з однієї пачки, то сьогодні - приблизно 4 грн. Це і додатковий дохід державі, і боротьба з шкідливими звичками »- впевнена Бахтеєва.

Слова народного депутата підтверджує і статистика Міністерства фінансів. Так, якщо за 2008 р. доходи бюджету від тютюнового акцизу складали 3,6 млрд. грн., То в 2012 р. - 16,6 млрд. грн. Ця позитивна тенденція була продовжена і в 2013 році. За даними Міністерства доходів і зборів України, після введення нової акцизної системи на тютюнові вироби, за І квартал 2013 р. доходи держбюджету від тютюнового акцизу збільшилися майже на 64% (порівняно з аналогічним періодом 2012 р.). У цілому, з 2008 по 2013 р. мінімальне акцизне податкове зобов'язання та фіксована частина акцизу на сигарети зросли в 12 разів. З приводу споживання сигарет і глобальних успіхів щодо боротьби з курінням в Україні Тетяна Бахтєєва сказала наступне: «Сьогодні у нас абсолютно інша статистика, ніж два роки тому. Якщо в 2011 р. в Україні було 10 млн. курців, то сьогодні - лише 8,4 млн. З грудня 2012 р. набули чинності закон про тотальну заборону тютюнопаління в усіх громадських місцях. Ми заборонили рекламу. Попередження про шкоду куріння на пачці сигарет протягом 20 років у нас становили 30% від розміру пачки, ми ж їх довели до 50% »- перерахувала основні досягнення народний депутат.

За словами народних депутатів, зараз важливим завданням держави є посилення контролю за вже діючими обмеженнями і заборонами у сфері боротьби з тютюнопалінням, а також створення стимулів для популяризації здорового способу життя. «Мало лише одних заборон. Необхідна також пропаганда здорового способу життя »- вважає перший заступник глави Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Андрій Шевченко.

«Контроль за виконанням всіх рішень і здоровий спосіб життя для кожного громадянина України є нашим спільним завданням на найближче майбутнє» - упевнений народний депутат, представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко.

У свою чергу народний депутат, радник Президента України Ганна Герман закликає колег поширити успішні механізми боротьби з курінням і на інші згубні звички. «Так само як влада і опозиція об'єдналися проти однієї згубної звички, так само нам треба буде об'єднатися і проти реклами алкоголю. Щоб зробити вживання алкоголю в Україні немодним »- пропонує Ганна Герман. За словами Юрія Мірошниченка, «боротьба зі споживанням алкогольних і слабоалкогольних напоїв вже об'єднала багатьох представників влади та опозиції, які спільно активно працюють у міжфракційне об'єднання« За тверезу Україну ».