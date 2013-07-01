У трьох областях України через негоду знеструмлено 57 населених пунктів
08:58, 01 липня 2013Суспільство
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Сьогодні вночі внаслідок дощу та поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 57 населених пунктів у трьох областях України.
Знеструмлено 57 населених пунктів
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 36 населених пунктів, у Миколаївській – 15, у Херсонській – 6.
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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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