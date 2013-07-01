20 років тому в Україні вперше подзвонили по мобільному телефону

Двадцять років тому – 1 липня 1993 року – в Україні був здійснений перший дзвінок по мобільному телефону, його зробив перший Президент України Леонід Кравчук. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «МТС Україна».

Згідно з повідомленням, Леонід Кравчук поспілкувався з послом України в Німеччині Іваном Пісковим. Ця розмова у мережі першого українського мобільного оператора UMC (зараз - «МТС Україна») і поклала початок мобільної ери в нашій країні.

Як згадує Олег Проживальський, директор з корпоративного управління і контролю «МТС Україна», а на той час перший міністр зв'язку України, «перший дзвінок по мобільному телефону – це був дуже хвилюючий момент - Леонід Макарович Кравчук перерізав телефонний провід, що символізувало старт розвитку мобільного зв'язку в країні, і кілька хвилин поспілкувався по мобільному телефону з нашим послом у Німеччині».

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За словами Проживальського, цей перший дзвінок «став початком нової ери, він дозволив продемонструвати те, що наша країна не відстає від решти світу в технологічному плані». Він зазначив, що Україна, ставши незалежною державою, мала потребу також і в сучасній і незалежній системі зв'язку, і «ми розуміли, що якісний зв'язок – це розвиток економіки і залучення інвестицій». Незважаючи на те, що перших абонентів налічувалося лише кілька тисяч, а мобільний зв'язок і устаткування були дуже дорогими, «ми все ж таки вірили, що за мобільними технологіями – майбутнє. Як бачите, ми не помилилися», - сказав Проживальський.

УМС було створене в 1992 році, при цьому 51% акцій у СП належало українській стороні (тоді ще низці обласних підприємств електрозв'язку – телекомам, «Укртелекому» як єдиного підприємства на той момент не було). Юридичними співзасновниками СП УМС виступили 17 обласних телекомів України і три зарубіжні компанії «ПТТ Телеком Голландії», «Телеком Данії» і «Дойче Телеком» (Німеччина). Українській стороні належав 51%, зарубіжним засновникам по 16,33%. Підприємство було організоване у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

На момент здійснення першого дзвінка компанією УМС, протягом 1992-93 рр., була розгорнена мережа мобільного зв'язку в Києві. У 1993 р. абонентами мобільного зв'язку було близько 800 осіб.

За даними Держстату, кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні у 1-му кварталі 2013 становила 61,15 млн осіб (кількість активованих SIM-карт).

Мережа ПрАО «МТС Україна» охоплює понад 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує 21 млн абонентів. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).