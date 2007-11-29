Біля українського кордону поліція перехопила півкіло збагаченого урану

Поліцейські Словаччини і Угорщини затримали двох угорців і одного українця при спробі продажу півкілограму збагаченого урану, придатного для виготовлення так званої "брудної бомби".

Як передає NEWSru з посиланням на АР, за даними слідства, уран було ввезено з неназваної республіки колишнього Радянського Союзу.

"Перехоплений радіоактивний матеріал – збагачений уран - міг бути використаний для терористичних нападів", - повідомив журналістам заступник начальника поліції Словаччини Міхал КОПЧИК. Кому зловмисники намагалися продати уран, не уточнюється.

Двоє підозрюваних із 481 грамом збагаченого урану-235 і урану-238 були затримані напередодні на сході Словаччини, а третього підозрюваного затримали в Угорщині. Ці люди мали намір продати радіоактивну речовину за, імовірно, мільйон доларів.

Як повідомив представник поліції Словаччини Мартін КОРЧ, радіоактивні матеріали, які зараз вивчаються фахівцями, були вилучені в Словаччині. Операція проводилася поблизу кордону з Україною, додав М.КОРЧ. Один із угорців постійно проживає в Україні.