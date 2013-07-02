У Врадіївці люди вимагають затримати капітана Дрижака

У Врадіївці близько 100 людей під час зустрічі жителів селища з керівництвом української міліції і прокуратури вимагають затримати капітана міліції Євгена Дрижака, якого 29-річна місцева мешканка впізнала як свого насильника.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби Миколаївської облдержадміністрації з місця події.

Як відомо, сьогодні у Врадіївці працює комісія Центрального апарату МВС України на чолі з начальником головного штабу МВС України Володимиром Березаном. А також пройшла зустріч керівництва МВС, прокуратури і губернатора області з місцевими жителями.

За словами представника Миколаївської ОДА, мітинг почався близько 11.40 і завершився близько 13.30. Люди готові припинити акції протесту, якщо міліціонера заарештують.

Перед місцевими жителями виступили представники правоохоронних органів і голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 липня у Врадіївці Миколаївської області, де відбулося зґвалтування дівчини за участю правоохоронців, близько 1000 місцевих жителів, які зібралися на мітинг, почали штурмувати відділення міліції, виражаючи невдоволеність тим, що ще один міліціонер - учасник нападу на місцеву мешканку - перебуває на волі.

Після того як міліція застосувала сльозогінний газ, люди з палицями і камінням почали штурмувати райвідділ міліції, розбили майже всі вікна, винесли ворота і кілька разів кидали пляшки із займистою сумішшю.

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Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунуто начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентина Парсенюка і керівника Врадіївського райвідділу міліції.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що інформацію про напад на місцеву мешканку за участю працівників міліції було надано керівництву МВС не в повному обсязі, що не унеможливило швидко і об'єктивно розібратися в ситуації і призвело до заворушень.

Тимчасово виконуючим обов'язки керівника обласної міліції призначено Сергія Поготова, першого заступника начальника Департаменту громадської безпеки МВС України.

Розпочато службове розслідування.

За фактом нападу на Врадіївський райвідділ міліції почато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство, здійснене групою осіб) і за частиною 1 статті 194 (навмисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня міліціонера і ще одного чоловіка затримано за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпіла жінка вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину, проте вказаний співробітник міліції в день скоєння злочину був на чергуванні і стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).