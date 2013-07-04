Fitch знизив прогноз для 10 українських компаній (список)

Про це йдеться у прес-релізі агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«При цьому агентство підтверджує довгостроковий рейтинг України на рівні «В»», - говориться в повідомленні

До переліку компаній, чий прогноз за рейтингами було переглянуто, увійшли наступні компанії: Lemtrans LLC (український оператор вантажних залізничних перевезень «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V.(приватний енергетичний холдинг України «ДТЕК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металургійний холдинг), Ferrexpo Plc (гірничорудна компанія Ferrexpo). Рейтинг також переглянуто для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA і Mriya Agro Holding PLC.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу України до «негативного» зі «стабільного», при цьому підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті "В". На думку аналітиків агентства, перегляд прогнозу за рейтингом був обумовлений вірогідністю того, що міжнародні резерви зменшаться в майбутньому, оскільки у країни складний розклад виплат зовнішнього боргу до 2014 року, а також труднощі в залученні запозичень з міжнародних ринків капіталу.