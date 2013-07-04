Україна та Бразилія зацікавлені у співпраці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час спільної прес-конференції з міністром закородонних справ Бразилії Антоніо Патріотою.

«Обидві сторони прагнуть наповнити стратегічне партнерство конкретним змістом шляхом успішного виконання вже існуючимх та нових проектів, передусім йдеться про співпрацю у високотехнологічних галузях», - сказав він.

За словами Кожари, Україна і Бразилія позитивно оцінюють розвиток відносин в торговельно-економічній сфері.

«Ми вважаємо, що існує величезна перспектива до розширення цих відносин. Я думаю, що ми на порозі ухвалення додаткових стратегічних рішень», - сказав Кожара.

Він зазначив, що Бразилія зацікавлена в підготовці кадрів у сферах високих технологій.

«Люди, які пройшли навчання в Україні, сьогодні добре працевлаштовуються в аерокосмічній галузі Бразилії», - додав він.

У свою чергу Патріота зазначив, що уряди України та Бразилії спільно беруть участь в амбіційних програмах, які пов’язані з високими технологіями, зокрема йдеться про космічні програми. Крім того, сторони працюють в галузі фармацевтики і військової справи.

За його словами, Бразилія вважає Україну дуже важливим торговельним партнером.

«Нас дуже тішить, що нещодавно було знято заборону на експорт бразильської свинини до України», - сказав міністр.

Патріота зазначив, що у Бразилії спостерігають за переговорами між Україною і ЄС, між Україною та країнами Митного союзу.

«Ми вважаємо регіональне співробітництво дуже важливим», - додав він.

За словами міністра, Бразилія також співпрацює з Україною у питаннях взаємної підтримки кандидатур на різні посади у міжнародних організаціях, в тому числі в Раді безпеки ООН.

Патріота також повідомив про плани відкрити почесні консульства Бразилії в Одесі, Донецьку та Дніпропетровську.