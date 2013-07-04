Міліціонерів, які побили подружжя з Росії, посадили під домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, 3 липня ввечері у Голованівському районі відбулось два окремих засідання суду по двох підозрюваних у побитті громадянина Росії Олександра Дубкова.

На тему: На Кіровоградщині п'яні міліціонери побили сімейну пару з Росії

На кожному із засідань слідчий районної прокуратури подавав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було затверджено прокурором району.

Адвокат підозрюваних заперечував клопотання слідчого, пропонуючи застосувати запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням особистої свободи.

У обох випадках суддя ухвалив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів.

Дата наступного слухання наразі невідома.

Як повідомляв УНІАН, на Кіровоградщині у с. Розкішне Голованівського району працівники райвідділу міліції, які перебували поза службою, побили сімейну пару, громадян Російської Федерації. За даними прес-служби прокуратури області, конфлікт між міліціонерами та подружжям виник близько 4 годині ранку та переріс у бійку. Росіянину були спричинені численні тілесні ушкодження, у тому числі струс головного мозку та забій грудної клітини. Його дружина отримала травму у вигляді забою м’яких тканин шиї. За даними неофіційних джерел, правоохоронці також зірвали з жінки золоті прикраси.

В той же день за вказаним фактом прокуратурою Голованівського району розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі.

3 липня у прес-службі управління МВС в Кіровоградській області повідомили, що обидва правоохоронці в час інциденту перебували поза службою, не у робочий час та не у форменому одязі. І потерпіла сімейна пара, і працівники міліції перебували в стані алкогольного сп’яніння. Оскільки конфлікт виник на ґрунті особистих неприязних стосунків, потерпілі претензій до правоохоронців не мають і просять суд не позбавляти волі працівників міліції.