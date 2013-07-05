Активісти “Мовного майдану” презентували книжку до річниці акції

Збірка складається зі спогадів учасників акцій протесту та містить аналітичні статті, присвячені історико-суспільному феномену мови і його впливу на сучасність. Передмову до книги під назвою “Про мовний мінус, що породжує плюс”, написала народний депутат України від фракції “Свобода” Ірина Фаріон.

“В книзі описано, що сталося за рік після прийняття мовного закону Колесніченка-Ківалова, які були наслідки його прийняття. Також описано про те, чому закон не став тим, на що розраховували представники влади”, - сказав автор книги, активіст “Мовного майдану” Дмитро Різниченко.

В свою чергу автор ідеї книги і її видавець, активіст “Мовного майдану” Петро Кузик додав, що ідея книги виникла дуже просто. “Це було бажання зафіксувати ті події, проаналізувати їх з плином року і окрім того, що дати оцінку тим подіям, хотілось розказати про людей, які стояли під “Українським домом”, що ними рухало і які у них були емоції”, - сказав Кузик.

Народний депутат України від фракції ВО “Свобода” Андрій Іллєнко зазначив, що ця книга є дуже хорошою прозою. “Вона має документальний характер, але вона спрямована і зроблена в надзвичайно хорошому літературному стилі. По-друге, вона містить не лише опис подій і свідчень різних людей про те, що було під “Українським домом”, народний бунт, але там багато філософських, політологічних, культурологічних ідей, які висловлює автор і які надзвичайно цікаві, актуальні і які відображають певний зріз українського суспільства, певне інтелектуальне середовище, яке є в Україні. Ця книга не лише про кілька днів під “Українським домом”, а має ширший контекст”, - сказав політик.

У свою чергу, народний депутат Фаріон зазначила, що за останні два-три роки, в Україні не було масштабніших акцій протесту, ніж на захист української мови. “Це абсолютно спростовує думку, що мовне питання в Україні не входить до шеренги першочергових питань. Це вигадка”, - сказала вона.