Україна підвищить позиції в інвестиційних рейтингах – експерт

Таку думку висловив директор Центру суспільно-економічних експертиз «Ukraine XXI» Віктор Мельничук, коментуючи прийняття парламентом в цілому законопроектів №2833-2835, якими передбачено передачу функції від Пенсійного фонду до Міндоходів.

«У 2006 році в Болгарії була створена Національна служба доходів, до якої зрештою від Національного інституту страхування відійшла і функція збору соціальних внесків. Нове відомство швидко перезавантажило податкову систему Болгарії. Як наслідок, цю країну за підсумками 2006-2007 рр. визнали податковим топ-реформатором зі 178 економік, що досліджувалися у звіті Світового Банку «Ведення бізнесу 2008», – зауважив експерт.

За словами В.Мельничука, удосконалення системи адміністрування дозволило в Болгарії, зокрема, зменшити розмір соціального внеску до 7%, а сукупне податкове навантаження на доходи підприємств зменшилося до 37% – одного з найнижчих в Європі показників.

«Те ж саме може відбутися у нас. Як відомо, в уряді вже ініціюють зниження ЕСВ. Тобто це все не окремі заходи, а системний підхід», – вважає експерт.

Нагадаємо, як зазначав міністр доходів і зборів О.Клименко, завдяки прийняттю зазначених законів і в разі їх підписання президентом Міндоходів нарешті матиме повноцінну правову базу для своєї діяльності, що має значно підвищити ефективність роботи внаслідок зникнення правових колізій. «При цьому не передбачається збільшення фіскального навантаження на платників податків», – підкреслював урядовець.