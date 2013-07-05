Збитки вугільних шахт в Україні зросли на 38%

Про це йдеться у звіті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

На тему: ВР знову заборонила банкрутувати шахти

Згідно з документом, у червні 2013 року збитки від випуску товарної продукції державними вугільними підприємствами без урахування коштів державної підтримки становили 1,267 млрд грн і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшилися на 390,4 млн грн.

«За січень-червень 2013 р. з державного бюджету надійшло 6 684,2 млн грн на часткове покриття витрат за собівартістю вугільній продукції», - йдеться у звіті.

Також у документі наголошується, що в червні 2013 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції становила 1 362,6 грн, і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшилася на 173,9 грн (на 14,6%).

Водночас за підсумками січня-червня поточного року ринкова вартість 1 тонни товарної вугільної продукції становить 530,4 грн, що порівняно із січнем-червнем 2012 року менше на 109,4 грн (на 17,8%), наголошується у звіті міністерства.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України у січні-червні 2013 року скоротили видобуток вугілля порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 6,7% - до 40,523 млн тонн з 43,414 млн тонн.

Кабінет міністрів України переніс початок корпоратизації державних вугільних підприємств на один рік - до 2014 року з 2013 року.

Наприкінці вересня 2012 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вуглевидобувних підприємств упродовж 2012-2014 рр.

Корпоратизації підлягають держпідприємства «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Сніжнеантрацит», «Макіїввугілля», «Донецька вугільна енергетична компанія», «Красноармійсьвугілля», «Дзержинськвугілля», «Краснолиманська», шахтоуправління «Південно-Донбаське №1», «Торезантрацит», «Шахтарськантрацит», «Селідовевугілля» (все – Донецька область), «Донбасантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля» (все – Луганська область), а також «Волиньвугілля» і «Львоввугілля».

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації і передачі в концесію державних вуглевидобувних підприємств і шахт витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн – з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, зокрема витрат за собівартістю готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.