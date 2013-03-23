ВР знову заборонила банкрутувати шахти
Ухвалення Верховною Радою закону про внесення змін до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» (про заборону на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств) дозволить уникнути повної паралізації і колапсу у роботі вугільної промисловості.
Про це заявив автор законопроекту, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Віктор Турманов, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.
На думку депутата, ухвалення закону дозволить запобігти втраті надзвичайно важливих для економіки України гірничих підприємств і уникнути значних соціальних проблем.
«Попередній закон (про заборону на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств) діяв до 1 січня 2013 року. І, враховуючи те, як парламент працював останнім часом, процес ухвалення нового затягнувся. Тому цього тижня розпочалося блокування рахунків вугільних підприємств, а сьогодні в Луганську справа про банкрутство одного з підприємств навіть була напрямлена до суду», – відзначив депутат.
За його словами, у результаті ухвалення закону вдалося уникнути колапсу в роботі усіх вугільних підприємств. «Депутати це розуміли, і питання благополучно було вирішено. Таким чином, ми прийняли закон, який припиняє дію банкрутства вугільних підприємств до 1 січня 2015 року. Закон дуже важливий, і Президент його обов'язково підпише», – додав він.
Водночас В.Турманов відзначив, що представникам Комуністичної партії буде дуже важко пояснити шахтарям свою позицію щодо закону.
Як нагадали в прес-службі ПР, фракція комуністів у Верховній Раді не підтримала рішення продовжити дію мораторію на порушення справ про банкрутство вугільних підприємств.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
За дане рішення проголосували 269 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
В пояснювальній записці до документа зазначається, що "Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” було встановлено порядок та умови провадження у справах про банкрутство, в тому числі гірничих підприємств. "В результаті практичної реалізації положень зазначеного законодавчого акту в 2000-2002 роках, у зв’язку із вкрай скрутним економічним становищем вугільної галузі, були порушені справи про банкрутство більш ніж 70 відсотків усіх вугільних підприємств", - сказано в ній.
Законом до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вносяться такі зміни: „Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, не порушуються з дня набрання чинності Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до 1 січня 2015 року.