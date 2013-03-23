ВР знову заборонила банкрутувати шахти

Про це заявив автор законопроекту, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Віктор Турманов, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

На думку депутата, ухвалення закону дозволить запобігти втраті надзвичайно важливих для економіки України гірничих підприємств і уникнути значних соціальних проблем.

«Попередній закон (про заборону на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств) діяв до 1 січня 2013 року. І, враховуючи те, як парламент працював останнім часом, процес ухвалення нового затягнувся. Тому цього тижня розпочалося блокування рахунків вугільних підприємств, а сьогодні в Луганську справа про банкрутство одного з підприємств навіть була напрямлена до суду», – відзначив депутат.

За його словами, у результаті ухвалення закону вдалося уникнути колапсу в роботі усіх вугільних підприємств. «Депутати це розуміли, і питання благополучно було вирішено. Таким чином, ми прийняли закон, який припиняє дію банкрутства вугільних підприємств до 1 січня 2015 року. Закон дуже важливий, і Президент його обов'язково підпише», – додав він.

Водночас В.Турманов відзначив, що представникам Комуністичної партії буде дуже важко пояснити шахтарям свою позицію щодо закону.

Як нагадали в прес-службі ПР, фракція комуністів у Верховній Раді не підтримала рішення продовжити дію мораторію на порушення справ про банкрутство вугільних підприємств.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

За дане рішення проголосували 269 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В пояснювальній записці до документа зазначається, що "Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” було встановлено порядок та умови провадження у справах про банкрутство, в тому числі гірничих підприємств. "В результаті практичної реалізації положень зазначеного законодавчого акту в 2000-2002 роках, у зв’язку із вкрай скрутним економічним становищем вугільної галузі, були порушені справи про банкрутство більш ніж 70 відсотків усіх вугільних підприємств", - сказано в ній.

Законом до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вносяться такі зміни: „Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, не порушуються з дня набрання чинності Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до 1 січня 2015 року.