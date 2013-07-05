Золотовалютні резерви НБУ за місяць зменшились на $1,4 мільярда

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) у червні знизилися на 5,7%, або на 1,397 млрд дол., і на 1 липня становили 23,144 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

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За даними НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 5,7%, або на 1,402 млрд дол.

Як повідомляє НБУ, в червні на зміну розміру резервів істотно вплинули виплати з погашення облігацій державної позики у розмірі 1,139 млрд дол.

Також повідомляється, що загальне сальдо інтервенцій за червень було позитивним, і становило 101 млн дол. США в еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в травні 2013 року скоротилися на 2,8% - до 24,541 млрд дол.

У грудні 2012 року вони скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., в цілому за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.)