На Житомирщині молода жінка вибачилася перед райвідділом міліції

Сьогодні, 5 липня, на Житомирщині в Овруцькому райвідділі міліції стався безпрецедентний випадок, коли жінка вибачилася перед багатьма правоохоронцями за наклеп на них.

Як повідомила сьогодні УНІАН співробітник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, "молода жінка вибачилася перед кількома десятками правоохоронців Овруцького райвідділу міліції за те, що, потрапивши до лікарні після падіння, вона заявила медикам, що її нібито побили у вказаному райвідділі, де вона давала пояснення з приводу крадіжки з будинку її односельчанки".

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Ці суперечливі відомості заявниці за результатами проведених перевірок, у тому числі за участю працівників прокуратури, не знайшли свого об’єктивного підтвердження. Врешті, жінка зізналася, що просто хотіла «насолити» правоохоронцям, бо ті постійно роблять їй зауваження щодо надмірного вживання алкогольних напоїв. Тому вона і вигадала історію з побиттям.

Через це стосовно наклепниці було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.383 (Завідомо неправдиве повідомлення про злочин, поєднаний з обвинуваченням особи в тяжкому злочині) Кримінального кодексу України.

Розглянувши у відкритому засіданні кримінальне провадження, Овруцький районний суд виніс вирок, яким засудив жінку до двох років обмеження волі з відстрочкою виконання вироку на 1 рік та зобов’язав її до публічного вибачення перед правоохоронцями, що вона сьогодні і зробила.