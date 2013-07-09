ЗМІ: Через утилізаційний збір ЄС судитиметься з Росією у СОТ
ЄС сьогодні має намір звернутися до суду СОТ з приводу запровадження Росією збору утилізації на автомобілі.
Європейський союз має намір сьогодні звернутися до суду Світової організації торгівлі з приводу запровадження Росією утилізаційного збору на автомобілі, повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.
"Сподіваємося, що це питання буде вирішено швидко. Важливо, щоб Росія як член СОТ грала за правилами світової торгівлі", - цитує агентство джерело.
На тему: Асоціація автоімпортерів просить Януковича ветувати утилізаційний закон
Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2012 року Росія запровадила збір утилізації на імпортні автомобілі. Збір було запроваджено з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мита після вступу РФ до СОТ.
Верховна рада України 4 липня 2013 року прийняла закон про запровадження збору утилізації.