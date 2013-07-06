Асоціація автоімпортерів просить Януковича ветувати утилізаційний закон

Як повідомили УНІАН у прес-службі асоціації, йдеться про законопроекти № 0975 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів» і № 0936 «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».

"ВААІД категорично проти введення екологічного податку за утилізацію легкових, вантажних автомобілів і автобусів і просить Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, врахувати інтереси громадян України - автомобілістів, скористатися правому вето і повернути на доопрацювання до Верховної Ради проекти вищезгаданих законів, а також дати доручення створити робочу групу з метою розробки концепції національної програми (комплексної системи утилізації не тільки автомобілів, а й продуктів сервісу, побутової техніки тощо)", - цитує звернення до Президента прес-служба ВААІД.

Згідно з повідомленням, цими законопроектами передбачається сплата екологічного податку за утилізацію транспортних засобів підприємствами і фізичними особами, що здійснюють ввезення на митну територію України транспортних засобів.

"Законопроектом пропонується встановити економічно необгрунтовані базові ставки податку на легкові автомобілі у розмірі 5,5 тис. грн і коригуючі коефіцієнти для нових авто 3500 куб. см - 5,5, а також для вантажних автомобілів у розмірі 38 тис. грн і коригуючі коефіцієнти для транспортних засобів повною масою більш як 20 тонн, але не більш як 50 тонн: для нових автомобілів - 2,9 і для тих, які вже були у вживанні - 11,8", - повідомили у прес-службі асоціації.

При цьому у ВААІД пояснили, що при ввезенні на митну територію нових легкових автомобілів після сплати утилізаційного збору (від 4,730 тис. грн за електромобіль до 30,250 тис. грн за автомобіль з об'ємом двигуна 3500 куб. см) на відповідну суму підвищиться вартість транспортних засобів для пересічних українських покупців.

Таким чином, асоціація вважає, що запропонований екологічний податок за утилізацію транспортних засобів і коригуючі коефіцієнти не відповідають суті і назві цього податку, оскільки його розмір має бути взаємозв'язаний з фактичним розміром витрат на утилізацію транспортних засобів.

На думку асоціації, не має бути різниці між коефіцієнтами, що вживаються до нових автомобілів, залежно від об'єму двигуна. «Адже мета одна - це знешкодження компонентів непридатного для використання транспортного засобу, а кількість компонентів (свинець, кислота, ртуть, технічні рідини) у всіх автомобілях практично однакова", - відзначили в прес-службі.

У асоціації також вважають, що введення екологічного податку за утилізацію легкових, вантажних автомобілів і автобусів буде непідйомним для українських споживачів і зробить неможливим придбання ними транспортних засобів.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла порядок утилізації транспортних засобів, знятих з експлуатації, а також порядок адміністрування екологічного податку, платниками якого визначені імпортери транспортних засобів, виробники транспортних засобів для внутрішнього ринку і покупці транспортних засобів.

На думку представників Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і ділерів, автомобільного заводу компанії «Єврокар» і Кременчуцького автоскладального заводу, сплата екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів створює законодавчі преференції для обраних і не спрямована на розвиток української автомобільної галузі.

Разом з тим, в Асоціації автовиробників України «Укравтопром» заявляють, що для порятунку національної автомобілебудівної галузі необхідно ввести утилізаційний збір.