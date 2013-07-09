У Міністерстві розповіли, хто буде відповідати за концесію портів

Відповідний наказ відомства № 318 опублікований сьогодні. Комісії будуть повністю відповідати за організацію та проведення концесійних конкурсів: від прийому заявок претендентів до визначення переможця. У кожну комісію увійдуть не менше п'яти членів: представники Мінінфраструктури, місцевих органів влади, Фонду держмайна, Мінекономрозвитку і Держземагентства.

Також в комісії будуть працювати експерти та профспілки. Рішення конкурсних комісій прийматимуться більшістю голосів шляхом поіменного усного голосування. «Одне із завдань конкурсної комісії - забезпечення рівних умов всіх учасників конкурсу. І ми досягли прозорості конкурсного процесу, надаючи можливість стати членом комісії всім зацікавленим сторонам », - зазначив міністр інфраструктури України Володимир Козак. «Залучення до роботи в конкурсних комісіях міжнародних експертів забезпечить високу якість розгляду та оцінки пропозицій інвесторів. Гарантію захисту інтересів трудових колективів при виборі концесіонера забезпечить участь в комісії представників профспілок », - зазначають у Мінінфраструктури.

Як відомо, умови концесійних конкурсів у портах має розробити Мінінфраструктури, затвердивши їх з МЕРТ, Мінфіном і Мін'юстом. Відповідно до наказу Мінінфраструктури № 169 від 19 березня цього року, морські порти самі повинні підготувати пропозиції у вигляді ТЕО з надання своїх цілісних майнових комплексів, їх системи або портової інфраструктури в концесію.

Після чого міністерство аналізує ефективність концесійного проекту і в разі позитивного рішення створює комісію для проведення концесійного конкурсу. Конкурсні умови затверджуються Кабінетом Міністрів України. За результатами проведеного конкурсу, договір концесії укладається між Мінінфраструктури та переможцем конкурсу. Нагадаємо, восени минулого року Кабінет міністрів прийняв постанову «Деякі питання надання в концесію об'єктів державної власності», згідно з яким всі 18 морських портів України можуть бути передані в концесію. Шляхом концесії уряд розраховує підвищити інвестиційну привабливість галузі, залучити додатковий вантажопотік і збільшити надходження від роботи портів до держбюджету.