Rockstar оголосила про те, що Grand Theft Auto VI перенесли на 19 листопада 2026 року. Гра буде доступна на Playstation 5 і Xbox Series. Раніше гра мала вийти 26 травня 2026-го.

Про своє рішення студія Rockstar повідомила у відкритому листі. Компанія подякувала всім за підтримку і перепросила за затримку релізу, запевнивши, що кілька додаткових місяців допоможуть довести гру до досконалості.

Багато хто з інсайдерів не сумнівався в перенесенні: з останніми релізами Rockstar регулярно дотримується такої ж практики. Журналіст Том Хендерсон ще у вересні писав, що Rockstar, найімовірніше, перенесе GTA 6 на осінь 2026 року.

Відомо, що Grand Theft Auto 6 почали повноцінно розробляти 2020-го. Вартість створення гри оцінюється у понад мільярд доларів. Це буде найдорожча гра в історії – і потенційно перша гра з цінником 100 доларів.

Перший трейлер GTA 6 вийшов у грудні 2023 року. На цей момент у відео більше ніж 250 млн переглядів. Другий ролик майбутнього екшену показали у травні цього року.

