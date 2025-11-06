Віткофф додав, що війну в Україні "потрібно вирішити наступною" після Гази.

Війну Росії проти України у Сполучених Штатах Америки вважають однією з найважливіших для вирішення. І в питанні її врегулювання є певний прогрес.

Таку заяву зробив спецпосланець президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф, виступаючи на Американському бізнес-форумі в Маямі. За його словами, у Вашингтоні переконані, що зможуть завершити російсько-українську війну.

Віткофф додав, що війну в Україні "потрібно вирішити наступною" після Гази:

"Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди мають провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж за них візьмуться керівники", – підкреслив він.

При цьому він зазначив, що президент США Дональд Трамп "постійно стежить" за темою завершення війни в Україні.

Війна в Україні: це варто знати

За вчорашню добу російські окупаційні війська провели 100 штурмових дій на Покровській ділянці фронту. За рік більшу кількість штурмів фіксували лише двічі.

Тим часом BI з посиланням на українських військових пише, що зона ураження дронами на фронті розширюється. Зазначається, що використання дронів середньої дальності стає дедалі поширенішим. Як Україна, так і Росія використовують більше дронів середньої дальності для ударів по позиціях противника на відстані 100-200 кілометрів від лінії фронту.

