Мінфін залучив до держбюджету 2 мільярди на ОВДП-аукціоні

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

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Згідно з повідомленням, Мінфін залучив основну частку коштів у результаті розміщення довгострокових облігацій, зокрема 1,613 млрд грн у результаті задоволення усіх п'яти поданих заявок на придбання 5-річних облігацій з прибутковістю 14,25% і 418,809 млн грн, задовольнивши усі три подані заявки на придбання 7-річних облігацій з прибутковістю 14,30%. Також Мінфіну вдалося розмістити тримісячні держоблігації, і в результаті задоволення двох з трьох поданих заявок до держбюджету залучено 44,212 млн грн під 7,75% річних.

За інформацією Мінфіну, у результаті проведеного розміщення до держбюджету залучено 2,076 млрд грн, при цьому розмір держборгу перебуває у межах, передбачених Бюджетним кодексом України і Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 2 липня, залучив до держбюджету 2,057 млрд грн на аукціоні з продажу ОВДП. У липні Мінфін планує провести ще три аукціони з продажу ОВДП - 16, 23 і 30 липня.

У 2012 році Міністерство фінансів України у результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Станом на 9 липня 2013 року обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 229,851 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 132,158 млрд грн, у власності банків - 84,323 млрд грн, нерезидентів - 5,095 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 8 липня, у січні-липні до держбюджету надійшло 77,491 млрд грн від державних запозичень, тоді як витрати держбюджету на погашення і обслуговування держборгу за цей період становили 49,995 млрд грн.