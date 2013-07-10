«АрселорМіттал Кривий Ріг» виграв суд у місцевої профспілки

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті підприємства.

«Судовий позов містив вимоги визнати інформацію, яку в грудні 2012 р. поширила профспілка підприємства у відкритому листі, недостовірною і такою, що порочить ділову репутацію компанії», - наголошується в повідомленні.

На підприємстві, зокрема, звернули увагу, що у відкритому листі профспілки, направленому до органів державної влади України, адміністрація підприємства звинувачувалася у проведенні масових скорочень, зниження заробітної плати, зниження витрат на охорону праці та поліпшення умов на робочих місцях, невиконанні Колективного договору та інвестиційних зобов'язань.

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«Під час судового процесу адміністрація «АрселорМіттал Кривий Ріг» надала докази того, що підприємство належним чином виконує вимоги чинного законодавства України, соціальні зобов'язання, передбачені Колективним договором, а також інвестиційні зобов'язання відповідно до договору купівлі-продажу. Звинувачення з боку профспілки визнані судом, як такі, що не відповідають дійсності і ганьблять ділову репутацію компанії», - зазначили на підприємстві.

Коментуючи ситуацію, генеральний юрисконсульт компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» Юрій Терентьєв підкреслив, що поширені профспілковою організацією безпідставні звинувачення спонукали підприємство використовувати передбачені законом правові механізми для захисту ділової репутації компанії і звернутися до суду. «Опубліковані звинувачення адміністрації у порушенні соціальних та інвестиційних зобов'язань, а також законодавства України стали підставою для численних перевірок з боку контролюючих органів, а крім того, перекручені факти використовувалися засобами масової інформації та деякими політиками», - сказав Терентьєв.

При цьому він заявив, що позиція керівництва підприємства завжди полягала в тому, щоб вести роботу в суворій відповідності до законодавства України, а соціальні та інвестиційні зобов'язання виконувати в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, подав до суду на первинну профспілкову організацію підприємства, яка розповсюдила відкритий лист до президента і прем'єр-міністра з обвинуваченнями керівництва підприємства у невиконанні інвестиційних зобов'язань.

У травні 2013 року Фонд державного майна України (ФДМУ) підтвердив виконання у 2012 році компанією ArcelorMittal приватизаційних зобов'язань за договором купівлі-продажу 95,13% акцій "Криворіжсталі".

Разом з тим, в 2013 р. у зв'язку із змінами виробничих процесів та організації праці в «АрселорМіттал Кривий Ріг» планується ліквідація 1183 посад у металургійному та коксохімічному виробництвах і 316 посад в гірському департаменті, що становить 4,6% від загальної чисельності працівників на підприємстві.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, майже 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.