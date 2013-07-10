Мер отримав за хабар 7 років з конфіскацією

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, рішення суду було винесене минулого тижня.

Суворість покарання обумовлена тим, що в суді вдалося довести, що Єсауленко не просто одержав хабар, а вимагав його у підприємця – ч. 3 ст. 368 КК України.

Як повідомляв УНІАН, мера Перевальська Єсауленка затримали на місці злочину в березні 2013 року при передачі йому підприємцем хабара в сумі 50 тис. грн.

Наприкінці 2011 року підприємець підписав з міською радою договір на придбання і подальший демонтаж комунального майна – підземних труб теплотраси – на загальну суму понад 300 тис. грн.

Під час проведення робіт з'ясувалося, що частина придбаного ним за договором майна відсутня, оскільки була демонтована раніше. Підприємець запропонував міському голові переглянути умови договору і зменшити його вартість, але останній на цю пропозицію не погодився. Чиновник повідомив, що лише у разі одержання від підприємця хабара в 50 тис. грн він не звертатиметься до суду за нарахуванням штрафних санкцій і надасть можливість надалі виконувати демонтажні роботи.

У слідчих діях брали участь Служба безпеки України, міліція, прокуратура.