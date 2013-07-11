У Польщі рекомендують оминати пункт пропуску Зосін-Устилуг

Про це УНІАН повідомила прес-служба прикордонників.

Реконструкція, котра проводиться в згаданому пункті пропуску, передбачає будівництво нових павільйонів в напрямках, як на в’їзд та і на виїзд з Польщі.

"Роботи при будівництві можуть тривати до осені цього року, а завершення реконструкції усього п.п. запланований на перший квартал майбутнього року", - відзначила прес-служба.

Прикордонники запевнили, що докладуть максимум зусиль, аби в цьому пункті пропуску не утворювалися більші черги, але закликали подорожуючих про розуміння ситуації та користування при можливості з інших п.п.

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Довідка УНІАН. На польсько-українському кордоні протяжністю близько 540 кілометрів діє 12 п.п. (по шість автомобільних та залізничних), що, низка експертів та українських і польських політиків називали занадто малою кількістю та виступали за їх збільшення. Для порівняння у Німеччині, яка також мала близько 500 км кордон з Польщею, працювало 38 пунктів пропуску, з яких 19 автомобільних.