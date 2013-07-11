Євро на міжбанку росте

У четвер, 11 липня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США дещо змінилися - до 8,1535/8,1545 грн/дол. із 8,1520/8,1560 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на закритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися - до 10,649710,6550 грн/євро з 10,6323/10,6415 грн/євро на 12:00.

Щодо російського рубля на закритті торгів котирування гривні залишилися на рівні 0,2494/0,2498 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3150/1,3040.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 10 липня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1535/8,1560 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,4557/10,4629 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2477/0,2482 грн/рубль.