Тернополяни подарували керівництву міста моток скотчу

Як передає кореспондент УНІАН, скотч після свого виступу демонстративно залишив на трибуні організатор акції протесту Андрій Любецький, якому як представнику пікетувальників таки дали можливість висловитися в присутності депутатів після завершення сесії міської ради. При цьому він тримав в руках плакат з написом «Мер, не закривай нам рот».

«Таке враження, що ми йдемо до тоталітарного режиму. Знаючи, що ми хочемо обговорити проблеми городян, нам забороняють це робити за позовом виконкому. Тому з нагоди сьогоднішнього свята ми принесли міській раді подарунок», – сказав Любецький, знявши з руки моток темного скотчу і зі всієї сили вдаривши ним об трибуну.

У відповідь міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував Любецькому усіх людей, які хотіли прийти сьогодні на пікет, привести до нього на особистий прийом у понеділок на 14 годину.

«Давайте всі питання обговорювати в робочому режимі, а не влаштовувати дешевий піар», – сказав міський голова.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня під стінами міської ради близько 50 людей повели мовчазну акцію протесту, тримаючи в руках листки з написом «Мовчу». Правоохоронцям, які підійшли до людей і зачитали рішення суду, й запропонували звільнити територію, пікетувальники сказали, що вони прийшли слухати сесію, яка транслюється з гучномовця.

Попередньо вони подали заявку на проведення пікету, аби висловити свій протест проти ущільненої забудови центру Тернополя, проти закріплення земель гаражного кооперативу «Аляска-авто» за іншою структурою та інших проблем.

Однак напередодні суд за позовом виконкому заборонив людям провести мирне зібрання під стінами мерії.