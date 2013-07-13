Експерт: торгових воєн з Росією не буде
Представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов переконаний, що торгових воєн між Україною і Росією не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Суслов сказав журналістам у Сочі в ході візиту прем'єр-міністра України Миколи Азарова.
«Я думаю, що основне завдання (його роботи на посту — УНІАН) і полягатиме в тому, щоб детально розбиратися в суті торгових спорів. І якщо це можливо, вирішувати ці проблеми ще до того, як вони набудуть публічного характеру», - сказав Суслов.
Він зазначив, що говорити про торгові війни між Україною і Росією неправильно.
«Іноді є різне розуміння тих чи інших регламентів. Але врешті-решт я переконаний, що будуть досягнуті домовленості, які влаштують обидві сторони. Жодних «торгових воєн» не буде», - наголосив Суслов.
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Також він повідомив, що представлений російській стороні як представник України в Євразійській економічній комісії.