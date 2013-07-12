Суслов у Сочі переконує, що асоціація з ЄС не завада для роботи з МС

Проект угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС не забороняє Україні співпрацю з Митним союзом, заявив журналістам 12 липня представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов у ході візиту прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Сочі.

Як передає кореспондент УНІАН, Суслов, зокрема, сказав: «Навіть якщо розглядати з погляду розвитку відносин з Європейським Союзом створення зони вільної торгівлі і підписання угоди, то в цій угоді є стаття 39, яка прямо передбачає право України укладати інші митні союзи, очевидно, включаючи Митний союз з Російською Федерацією, Білоруссю, Казахстаном, укладати інші угоди про зону вільної торгівлі та угоди про прикордонну торгівлю».

Водночас, відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості вступу України до Митного союзу, Суслов сказав: «Як експерт і економіст, я не можу цього виключати, оскільки це допускається Угодою про асоціацію (з Європейським Союзом - УНІАН), як буде далі - це питання політиків».

Водночас Суслов наголосив, що для України суперечності в співпраці з ЄС і МС можуть виникати, в основному, у сфері технічного регулювання тих чи інших стандартів, оскільки Євросоюз і Митний союз користуються різними стандартами. При цьому Суслов зазначив, що з цілої низки напрямів ЄС не вимагає використання Україною своїх стандартів. Зокрема, це стосується авіаційної, військово-промислової та інших високотехнологічних галузей.

«Спираючись на цю норму, ми могли б продовжувати рух у бік Митного союзу. Я не можу сказати однозначно, це політичне рішення, що воно закінчиться повним членством України в Митному союзі, але приєднання до будь-якої угоди передбачає, в тій чи іншій формі, часткове членство, що цілком можливо», - сказав Суслов.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров у п'ятницю, 12 липня, перебуває в Сочі (Росія), де обговорить з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим питання торговельно-економічної співпраці.

Довідка УНІАН. 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і дістати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ в листопаді 2013 року.