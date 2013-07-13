Держінформнауки: Україні потрібні ще сто тисяч IT-фахівців

Про це заявив голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Потреби держави в IT-фахівцях і надалі збільшуватимуться», - цитує прес-служба Держінформнауки Семиноженка.

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За словами Семиноженка, високі темпи розвитку IT-галузі дозволять через рік створити понад 10 тис. нових робочих місць.

Також голова Держінформнауки повідомив, що вперше в Україні абітурієнти для здачі незалежного тестування віддали перевагу точним наукам - математиці, фізиці, хімії.

«При виборі предметів для зовнішнього незалежного оцінювання понад 60% абітурієнтів обрали математику. Наші молоді люди добре розуміють, які сьогодні потреби економіки і, головне, можуть оцінити перспективи подальшого розвитку. Нарешті, це дуже непогана оцінка тих змін, які відбуваються в державі», - сказав Семиноженко.

Довідка УНІАН. Порівняно з минулим роком, обсяг державного замовлення на підготовку IT-фахівців зріс на 20%. В Україні IT-фахівців готують у 37 вишах.