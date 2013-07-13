Звіт ООН: Кожен п`ятий українець страждає на ожиріння

Звіт щодо проблеми з надлишковою вагою у світі оприлюднили в ООН, передає 5 канал.

Згідно з документом, перше місце у рейтингу посіла острівна держава Науру - там на недугу страждають понад 70% мешканців.

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На другій сходинці опинився Кувейт, де майже половина населення хворіють на ожиріння.

Уперше серед густонаселених країн Мексика випередила США. Понад дві третини її мешканців мають надмірну вагу. У Сполучених Штатах кількість людей із недугою нижча лише на один відсоток. Причини надлишкової ваги пов'язують із неправильним харчуванням і браком фізичної активності. Щороку кожен мексиканець випиває у середньому 163 літри солодких газованих напоїв.

За словами лікаря Абелардо Авіла, "від 1999 року кількість людей із ожирінням зростає з вибуховою швидкістю. Зараз понад сімдесят відсотків дорослих мають зайву вагу. Серед дітей цей показник - тридцять п`ять відсотків. Ситуація набуває ознак епідемії".