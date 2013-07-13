Одеська кіностудія просить в уряду списану зброю

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист передав в Одесі голова правління ВАТ «Одеська кіностудія» Андрій Звєрєв віце-прем'єр-міністру України Костянтину Грищенку під час його візиту на студію.

У листі міститься прохання до Міністерства оборони. Найстаріша кіностудія СНД (створена за часів Російській імперії) просить, зокрема, безкоштовно передати для своїх потреб зброю, яка має бути списана, з неї планується майструвати знімальні макети.

«Ми написали листа міністру оборони України з проханням про передачу кіностудії реквізитів, необхідних для зйомок стрічок на військову тематику, але поки у відповідь – тиша... Наскільки я знаю, зараз в армії триває процес скорочення. Напевно, залишається майно і озброєння, яке можна передати для мирних цілей», - сказав Звєрєв, передаючи Грищенку листа.

У свою чергу Грищенко пообіцяв сприяти поповненню фондів кіностудії.

«Питання цілком вирішуване. Адже вам не потрібно озброєння на дивізію? Тим більше, що є запаси, які взагалі ніколи не експлуатувалися. Вони так і застаріли», - сказав Грищенко.

Нагадаємо, учора ввечері в Одесі відкрився четвертий міжнародний кінофестиваль (ОМКФ).