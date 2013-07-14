Завтра в Україні прогнозують короткочасні дощі

Вітер західний, північно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На тему: В Україні оголошено штормове попередження

Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі 11-16°, вдень 20-25° (у Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°); на решті території вночі 14-19°, на узбережжі Криму до 23°, вдень 23-28°, у східних областях та в Криму до 32°.

У Києві та області у понеділок очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°, у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 24-25°, в Азовському морі 26-28°, у Дніпрі біля Києва 24°.