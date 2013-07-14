В Україні оголошено штормове попередження

Синоптики прогнозують потужну зливу з грозою, а місцями можливий град. Вдень у західних, центральних та південних областях шквали 15-20 м/с та град, повідомляє Сегодня.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання. Температура повітря не перевищуватиме +25. Спека збережеться тільки на півдні і сході.