В Україні оголошено штормове попередження

13:07, 14 липня 2013
Суспільство
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Синоптики попереджають про грозу, що насувається.

Сьогодні Україну штормитиме

Синоптики прогнозують потужну зливу з грозою, а місцями можливий град. Вдень у західних, центральних та південних областях шквали 15-20 м/с та град, повідомляє Сегодня.

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання. Температура повітря не перевищуватиме +25. Спека збережеться тільки на півдні і сході.

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