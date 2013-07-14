У Криму двоє чоловіків потрапили під гвинт катера

Як повідомляє прес-служба Кримського Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався 13 липня в 100 - 150 м від берега в Чорноморському районі Криму.

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”Поблизу мису Урет під час купання в морі на двох чоловіків наїхав катер. Власник катера доставив постраждалих на берег, їм надали першу меддопомогу і доставили до лікарні”, - говориться в прес-релізі.

У 51-річного жителя Бахчисараю - рубана рана гомілковостопу, у 50-річного бахчисарайця - відкритий перелом ноги. Медики оцінюють стан постраждалих як ”стабільний, середньої тяжкості”.

Обставини події встановлюють співробітники міліції.