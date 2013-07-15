Українські вимоги до безпеки іграшок привели у відповідність до норм ЄС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

“Технічний регламент - документ, що містить вимоги до якості продукції. Таким чином держава страхує свій внутрішній ринок від неякісної продукції, а, відповідно, й захищає українського споживача. Технічний регламент - аналог європейських директив, якими встановлюються обов'язкові вимоги до якості продукту”, - йдеться в повідомленні.

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У Мінекономрозвитку зазначають, що в новій редакції регламенту максимально конкретизовано фізичні, хімічні, пожежні та гігієнічні вимоги до іграшок.

Нагадаємо, що технічні регламенти - сучасна процедура підтвердження оцінки відповідності, яка прийшла на заміну сертифікації, що застосовувалася в Україні до рішення щодо адаптації до європейського законодавства.