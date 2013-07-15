Нафтогаз вимагає від своєї «дочки» повернути 1,6 мільярда гривень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», не задовольнившись попередніми судовими рішеннями, в судовому порядку вимагає від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 1,593 млрд грн.

Про це сказано в документі, який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, «Нафтогаз» 12 липня 2013 року подав апеляційну скаргу до Господарського суду Києва, розгляд справи призначено на 24 липня 2013 року.

Суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, проте деталі справи не розкриває.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду міста Києва до компанії «Газ України», вимагаючи повернення 1,593 млрд грн.

Наприкінці березня 2013 року «Нафтогаз України» подав сім позовів до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 7,7 млрд грн.

Проте суд відмовляє «Нафтогазу» в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що наразі компанія "Газ України" перебуває в процесі реорганізації в публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

Водночас НАК «Нафтогаз України» продовжує подавати апеляційні позови до Господарського суду Києва з проханням задовольнити його вимоги.

На початку квітня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв особисто розібратися з судовими позовами НАК «Нафтогаз України» до своїх дочірніх компаній «Укртрансгаз» і «Газ України».

Міністр створив комісію з вивчення ситуації, що склалася в результаті зустрічних позовів усередині компанії, назвавши неприпустимим, щоб материнська компанія судилася з дочірньою компанією.

Довідка УНІАН. Компанія "Газ України" була створена 2007 року і займалася продажами природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прийняло рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" в публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.