Дочки Кучми і Мороза ”засвітилися” на тусовці (фоторепортаж)

12:16, 16 жовтня 2006
Разное
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У Києві триває Всеукраїнський тиждень моди

У перший день Всеукраїнського тижня моди на суд глядачам представили колекції чотирьох українських дизайнерів: Олексія Залевського, Лілії Пустовіт, Віктора Анісімова та Крістіни Гусіної. Серед VIP-гостей були помічені доньки екс-президента Леоніда Кучми - Олена і нинішнього спікера Олександра Мороза - Руслана.

Дочка спікера Руслана Мороз разом з чоловіком Давидом (зліва)

Дружина Віктора Пінчука  Олена Франчук прийшла на покази у сукні від Ів Сен Лоран

"Зіркові" перукарі В`ячеслав та Ірина Дюденки притомилися... 

Вагітна Лілія Подкопаєва з чоловіком  теж виявили інтерес до колекцій

Яка ж "тусовка" без Катерини Осадчої і її капелюшка...

Усі фото Анни Андрієвської,  TabloID

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