Дочки Кучми і Мороза ”засвітилися” на тусовці (фоторепортаж)
12:16, 16 жовтня 2006Разное
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У Києві триває Всеукраїнський тиждень моди
У перший день Всеукраїнського тижня моди на суд глядачам представили колекції чотирьох українських дизайнерів: Олексія Залевського, Лілії Пустовіт, Віктора Анісімова та Крістіни Гусіної. Серед VIP-гостей були помічені доньки екс-президента Леоніда Кучми - Олена і нинішнього спікера Олександра Мороза - Руслана.
Дочка спікера Руслана Мороз разом з чоловіком Давидом (зліва)
Дружина Віктора Пінчука Олена Франчук прийшла на покази у сукні від Ів Сен Лоран
"Зіркові" перукарі В`ячеслав та Ірина Дюденки притомилися...
Вагітна Лілія Подкопаєва з чоловіком теж виявили інтерес до колекцій
Яка ж "тусовка" без Катерини Осадчої і її капелюшка...
Усі фото Анни Андрієвської, TabloID
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