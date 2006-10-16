Дочки Кучми і Мороза ”засвітилися” на тусовці (фоторепортаж)

У перший день Всеукраїнського тижня моди на суд глядачам представили колекції чотирьох українських дизайнерів: Олексія Залевського, Лілії Пустовіт, Віктора Анісімова та Крістіни Гусіної. Серед VIP-гостей були помічені доньки екс-президента Леоніда Кучми - Олена і нинішнього спікера Олександра Мороза - Руслана.

Дочка спікера Руслана Мороз разом з чоловіком Давидом (зліва)

Дружина Віктора Пінчука Олена Франчук прийшла на покази у сукні від Ів Сен Лоран

"Зіркові" перукарі В`ячеслав та Ірина Дюденки притомилися...

Вагітна Лілія Подкопаєва з чоловіком теж виявили інтерес до колекцій

Яка ж "тусовка" без Катерини Осадчої і її капелюшка...

Усі фото Анни Андрієвської, TabloID