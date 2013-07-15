Чоловік, схожий на прокурора, побив бармена і погрожував діджею пістолетом

Народний депутат від "Батьківщини" Олег Медуниця звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням перевірити інформацію про хуліганські дії особи, схожої на заступника прокурора м. Суми Дмитра Кошелева.

Про це йдеться у депутатському зверненні парламентарія, яке він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Працівники міліції встановили, що 24 травня особа, схожа на Кошелева Д.К., перебуваючи і нічний час у нічному клубі "Монті" (м. Суми), вчинила конфлікт з барменом, в ході якого спричинила бармену тілесні ушкодження та пошкодила майно закладу. Так, за наявною у мене інформацією, ця особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння та виражалася нецензурною лайкою на оточуючих", - йдеться у депутатському запиті Медуниці.

У зверненні повідомляється, що чоловік, схожий на Кошелева, замовив бармену спиртного, і коли замовлення було виконано, він кинув склянкою у бармена.

"Через деякий час вказаний чоловік повернувся до барної стійки та зайшов за неї, після чого намагався вдарити бармена головою. Потім цей же чоловік взяв у руки пляшку з горілкою та намагався вдарити бармена", - зазначив депутат.

Крім того, за словами Медуниці, 6 липня та сама особа, перебуваючи в тому ж клубі, конфліктувала з діджеєм закладу. "Вищевказаний чоловік (особа, схожа на Кошелева) підійшов до діджея і замовив пісню "День победы". Діджей виконав дане замовлення, ставивши цю пісню 3 рази підряд, але потім відмовився виконувати дане замовлення. На його відмову даний чоловік дістав з-за спини пістолет та, тримаючи його в руці, почав погрожувати йому", - написав у зверненні парламентарій, додавши, що в цей момент у закладі перебували близько 40 осіб.

За повідомленням Медуниці, дана інформація доведена до керівника обласної прокуратури, проте жодних коментарів прокуратура міста і області не надала.

Відео інциденту поширено у мережі YouTube.